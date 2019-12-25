Первая скорая для беременных заработала в Санкт-Петербурге

Она будет заниматься экстренным переводом женщин из медорганизаций города в многопрофильный стационар.

В Петербурге начала работать первая выездная анестезиолого-реанимационная акушерская бригада. Ее основной обязанностью будет экстренный перевод беременных женщин и рожениц из медорганизаций города в акушерский или специализированный многопрофильный стационар. Об этом рассказала пресс-служба Комитета по здравоохранению.

Первая скорая помощь для беременных базируется в родильном доме №18, там же находится Акушерский дистанционно-консультативный центр (АКДЦ). Координировать работу неотложных бригад будут медики. Они будут решать, нужен ли выезд, каким он должен быть, кто войдет в состав бригады (акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, медицинская сестра-анестезист, водитель).

Ранее Беглов признался, что иногда высказывается "невпопад".

Фото: pixabay.com