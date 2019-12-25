Первую "Ласточку" из Петербурга в Тихвин пустят 28 декабря

Торжественный запуск пройдет на Ладожском вокзале.

Вечером в последний понедельник текущего года, 28 декабря, на Ладожском вокзале пройдет торжественный запуск скоростного электропоезда "Ласточка".

Состав впервые отправится в Тихвин через станции Мга, Волховстрой-1, Куколь, Сорокино, Мыслино, Валя, Цвылево и Костринский. Запуск начнется в 18:20. В пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании" заверили, что данный маршрут станет тринадцатым по счету для компании, где будут эксплуатироваться эти комфортабельные поезда. На этом участке в состав "Ласточки" будет из пяти вагонов.

Ранее мы писали, что ГАТИ за неделю оштрафовала 14 организаций Петербурга на 20 млн рублей.

Фото: vk.com/szppk