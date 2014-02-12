Перевозившая младенца скорая перевернулась из-за ДТП и попала на видео

Ребенок не пострадал, травмы получила его мать и фельдшер скорой помощи.

Хабаровске на перекрестке столкнулись скорая и иномарка. В результате дорожного инцидента медицинское транспортное средство перевернулось. Журналисты узнали, что оно перевозило мать с младенцем. Ребенка сильно тошнило. Кадры с места автомобильной аварии попали на запись уличной камеры наблюдения. В ролике видно, что спецтранспорт движется по полосе со включенными сигнальными огнями по встречной полосе трассы. Затем его в бок толкает машина. ДТП произошло на пересечении улиц Павла Морозова и Кубяка.

Сейчас ребенок в возрасте около одного года находится на обследовании в краевой клинической больнице имени Владимирцева. Маме проводят обследование — у нее ушиб позвоночника, делают УЗИ. пресс-служба Минздрава по региону

Также в автомобильной аварии травмирован также фельдшер из машины помощи.

Утром 4 июля на Благодатной столкнулись трактор и и четыре легковушки.

Telegram / Amur Mash