Перевозчик, поцарапавший пианино, выплатил 50 тысяч рублей потерпевшей хозяйке

На неаккуратную перевозку музыкального инструмента со счета перевозчика списали 50 тысяч рублей.

Как стало известно, после перевозки пианино владелица обнаружила царапины на его корпусе и обратилась в суд за возмещением ущерба. Женщине удалось выиграть компенсацию в пятьдесят тысяч рублей за неудачную транспортировку предмета.

В Адмиралтейский отдел службы судебных приставов поступило постановление о взыскании с компании-перевозчика “Газелькина” данной суммы. Оперативно оплатить долг клиентке компания отказалась, поэтому со счета “Газелькина” сумма задолженности была списана в принудительном порядке.