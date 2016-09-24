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Перевозчик, поцарапавший пианино, выплатил 50 тысяч рублей потерпевшей хозяйке
Сегодня, 10:22
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lesjasap
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Перевозчик, поцарапавший пианино, выплатил 50 тысяч рублей потерпевшей хозяйке

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На неаккуратную перевозку музыкального инструмента со счета перевозчика списали 50 тысяч рублей.

Как стало известно, после перевозки пианино владелица обнаружила царапины на его корпусе и обратилась в суд за возмещением ущерба. Женщине удалось выиграть компенсацию в пятьдесят тысяч рублей за неудачную транспортировку предмета.
 
В Адмиралтейский отдел службы судебных приставов поступило постановление о взыскании с компании-перевозчика “Газелькина” данной суммы. Оперативно оплатить долг клиентке компания отказалась, поэтому со счета “Газелькина” сумма задолженности была списана в принудительном порядке. 
Теги: газелькин , пианино , транспортировка грузов
Категории: Новости СПб

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