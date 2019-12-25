Переводы за рубеж — теперь и в веб-версии СберБанк Онлайн

Раньше отправить деньги в другую страну можно было только в мобильном приложении или в офисе банка.

С 15 марта всем клиентам Сбербанка стали доступны денежные переводы за рубеж в веб-версии СберБанк Онлайн. Раньше отправить деньги в другую страну можно было только в мобильном приложении или в офисе банка. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В меню "Платежи" появился новый раздел "За рубеж". Отправить деньги можно двумя способами – по номеру счета или номеру карты – с любой дебетовой карты Сбербанка, открытой в рублях, долларах или евро. Комиссия за перевод составит 1% от его суммы.

Для перевода денег по номеру карты необходимо знать лишь номер карты, имя и фамилию получателя. Срок зачисления в большинстве случаев составит всего несколько минут. Деньги можно переводить в рублях, долларах и евро практически в любую страну за исключением США, Тайваня, Кубы, Ирана, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии и Японии. Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 150 тысяч рублей в эквиваленте. Подробнее — на сайте банка.

Переводы по номеру счета не имеют ограничений по странам. Срок зачисления зависит от иностранных банков и составляет от 1 до 3 рабочих дней. Максимальная сумма перевода – до 750 тысяч рублей (в зависимости от цели перевода). Подтверждающие документы не требуются. Подробнее — на сайте банка.

Мы стремимся делать наши банковские продукты максимально простыми и хотим, чтобы наши клиенты имели возможность выбирать для себя не только сервис, но и наиболее удобный канал взаимодействия с банком. Алексей Мазунин, и.о. директора дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбербанка