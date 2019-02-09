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Переводчик и составитель книг Мартина Лютера, Иван Фокин посетил Выборг с лекцией

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На своей встрече-лекции, Иван Фомин рассказал о Реформации церкви, а также её значении для Выборга.

В Библиотеке на Пионерской, 4 состоялась встреча в формате лекции с переводчиком и составителем книг Мартина Лютера, Иваном Фокиным. В течение часа Иван рассказывал об истории церковной Реформации, а также о том, какое значение она сыграла в истории и жизни небольшого города на Карельском перешейке.

Как оказалось, философ не в первый раз посещает Выборг и питает к нему самые теплые чувства. В ходе лекции, Иван Фокин неоднократно упоминал о неоьнеобходим изучения истории родного края. Ведь только так, по его мнению, можно стать полноценным горожанином. 

Полная запись лекции будет доступна на сайте позже.

Видео: Piter.TV

Теги: библиотека на пионерской, выборг, иван фокин, лекция, мартин лютер
Категории: Выборг, Картина дня,

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