Специалист объяснил, почему переводчикам не следует становиться свидетелями по делам о переговорах президентов.

Переводчик Рональда Рейгана одобрил решение суда о записях переводчика Дональда Трампа. Об этом "РИА Новостям" рассказал Димитрий Заречняк. Он заявил, что поддерживает постановление суда, отказавшегося публиковать текст общения американского лидера с российским главой.

Если переводчика можно вызвать в конгресс или же раскрыть его записи встречи, то какой иностранный деятель захочет встречаться с президентом Димитрий Заречняк, экс-переводчик Рональда Рейгана

Эксперт добавил, что президентам и членам американского правительства не будут нужны услуги переводчиков, если эти специалисты потом смогут раскрыть информацию в конгрессе. По словам Заречняка, в этом случае политики будут использовать услуги второй стороны, чтобы их нельзя было пригласить на показания в суд.

Напомним, что федеральный судья США Тревор Макфадден на прошлой неделе постановил, что записи американского переводчика встречи Дональда Трампа и Владимира Путина не имеют статуса федеральных документов. В связи с этим истцы не могут требовать от Государственного департамента страны опубликовать разговор президентов. Ранее в суд обратились активисты, которые хотели узнать, о чем говорили РФ и США во время саммита G-20 в Гамбурге в 2017 году. Тогда Трампа обвинили "в русских связях".

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Видео: YT / Global News