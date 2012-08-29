Переулок Декабристов осветили 47 светодиодных светильников

Вдоль проезжей части на 38 металлических опорах установлено 47 светодиодных фонарей мощностью 100 Вт.

Завершена реконструкция наружного освещения в переулке Декабристов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Вдоль проезжей части на 38 металлических опорах установлено 47 светодиодных фонарей мощностью 100 Вт. Были демонтированы воздушные линии, вместо них проложен подземный кабель протяжённостью 1,3 км.

Дополнительными источниками света в переулке Декабристов обозначены перекрестки и пешеходные переходы. Благодаря светильникам нового поколения потребление электроэнергии снизилось в 2,3 раза.



Василеостровский район освещают 17 тысяч светильников. В 2022 году завершена реконструкция освещения Волжского переулка, Университетской набережной. Ведутся работы на Камской улице.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению