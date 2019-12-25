Пересадки в наземном транспорте Москвы стали бесплатными

Опция действует в течение полутора часов с начала поездки.

С 1 сентября 2021 года пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными в течение 90 минут. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин на своем сайте.

По словам главы города, жители привыкли к бесплатным пересадкам между Московским центральным кольцом, Московскими центральными диаметрами и метро, поэтому было принято решение распространить данную меру на наземный транспорт – автобусы, трамваи и электробусы.

Эта мера привлечет на наземный транспорт новых пассажиров. Ведь многие люди выбирали пусть более длинный и неудобный, но менее дорогой маршрут. Теперь они смогут сэкономить и время, и деньги. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, благодаря нововведению москвичи смогут сэкономить до одиннадцати тысяч рублей в год примерно для полумиллиона пассажиров, которые пользуются общественным транспортом ежедневно.

Ранее российский мэр назвал критиковавших его город туристов "неудачниками" и "быдлом".

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