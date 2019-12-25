Перенесших коронавирус петербуржцев пригласили на диспансеризацию

Углубленной диспансеризации подлежат четыре группы населения.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комздрава Петербурга Лариса Соловьева на пресс-конференции в ТАСС рассказала, как в городе проходит углубленная диспансеризация после перенесенного коронавируса. Углубленная диспансеризация предполагает измерение насыщения крови кислородом в разных состояниях, проведение спирометрии, эхокардиографии, КТ легких и многих других исследований.

Углубленной диспансеризации подлежат четыре группы населения. Первая группа – переболевшие коронавирусом и имеющие два и более хронических неинфекционных заболеваний. Вторая группа – переболевшие коронавирусом с одним хроническим заболеванием. Третья группа – это те, кто не был в поликлинике более двух лет. К четвертой группе отнесли граждан, которые захотели пройти углубленную диспансеризацию и написали соответствующее заявление.

Согласно федеральному регистру, претендентов из первой и второй групп в городе порядка 550 тысяч.

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