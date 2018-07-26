Перекрытие дорог в Петербурге в День ВМФ 2018

Piter.tv расскажет как будет организовано движение транспорта в Петербурге в День ВМФ.

В воскресенье, 29 июля состоится праздник День ВМФ, в честь которого пройдет главный военно-морской парад на Неве и на Кронштадтском рейде. В связи с масштабным празднованием в Санкт-Петербурге будут введены транспортные изменения. Первый заместитель председателя Комитета по транспорту Елена Осинцева рекомендует петербуржцам воспользоваться в этот день метрополитеном.

Перекрытие водных участков в Петербурге в День ВМФ

В воскресенье, 29 июля для движения судов будут недоступны участки Фонтанки от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста и Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста.

Также планируется ввести заперты для судов на участке реки Невы от Благовещенского до Большеохтинского моста, которые не участвуют в военно-морском параде и его обеспечении. Для маломерных судов, спортивных парусных судов, судов рыбопромыслового флота, прогулочных судов и гидроциклов также предполагается временно остановить плавания в реках Санкт-Петербурга и акватории Финского залива.

Въезд в Кронштадт на личном транспорте

В День празднования ВМФ попасть на личном автомобиле в Кронштадт не удастся. Дело в том, что 29 июля будет введен запрет въезда в город для неаккредитованного транспорта. Уточняется, что зрители могут приехать на военно-морской парад на пригородных поездах от Балтийского вокзала, после чего пересесть на автобусы регулярных перевозок до форта "Константин"; на автобусах № 101 от станции метро "Старая деревня", № 175 от вокзала в Ломоносове и № 215 от улицы Володарского в Сестрорецке.

Расписание разводки мостов в Петербурге в День ВМФ

Перекрытие дорог в Петербурге в День ВМФ

Стоит отметить, что 29 июля запланировано закрытие движения транспорта на Адмиралтейской набережной от Благовещенского моста до Дворцовой набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова от Дворцовой набережной до Литейного моста, Биржевой площади, Дворцовом проезде, а также на Адмиралтейском проспекте.

Фото: Pixabay

Видео: ВКонтакте/Питер Online