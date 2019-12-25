В Выборге с 29 ноября перекроют движение на улицу Южный Вал

В Выборге с понедельника ожидается перекрытия движения для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
С 7:00 29 ноября до 6:00 1 декабря будет перекрыто движение автотранспорта на въезд на улицу Южный Вал – со стороны улицы Крепостной.
Движение автотранспорта на набережную 30-го Гвардейского Корпуса будет организовано с улицы Северный Вал.
Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения.
Схема: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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