В Выборге с 29 ноября перекроют движение на улицу Южный Вал

Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения.

В Выборге с понедельника ожидается перекрытия движения для транспорта. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

С 7:00 29 ноября до 6:00 1 декабря будет перекрыто движение автотранспорта на въезд на улицу Южный Вал – со стороны улицы Крепостной.

Движение автотранспорта на набережную 30-го Гвардейского Корпуса будет организовано с улицы Северный Вал.

Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения.

Схема: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО