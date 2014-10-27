Перехватывающую парковку у "Волковской" закроют для автоматизации

На реконструкцию закроют перехватывающую парковку около станции метр "Волковская". На стоянке будут вводить систему автоматизации.

Со среды, 20 сентября, перехватывающую парковку около станции метро "Волковская" закроют на реконструкцию. На стоянке напротив дома 10 на Касимовской улице собираются ввести систему автоматизации. Это упростит для водителей пользование парковкой. Кроме того, это поможет увеличить пропускную способность стоянки в часы пик.

На парковке установят систему видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда и электронные табло. На последнем будет вводиться информация о количестве свободных мест.

Водители, которые пользуются парковкой могут временно пользоваться стоянками около метро "Купчино" (у дома 108, лит. А на Витебскому проспекте и у дома 5, лит. О на Балканской площади) и "Бухарестская" (у дома 70, лит. А, на улице Салова). Завершить работы планируют к 30 ноября.