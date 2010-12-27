В Петербурге закроют автостоянки у 5 станций метро на 2 месяца

В Петербурге закроют на ремонт перехватывающие стоянки до конца ноября.

В Петербурге до конца ноября закроют автостоянки у следующих станций метро: "Ленинский проспект", "Кировский завод", "Купчино", "Обухово" и "Волковская". Пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщила, что неудобства связаны с реконструкцией стоянок.

На автостоянках планируется установить камеры видеонаблюдения, терминалы для оплаты, шлагбаумы, стойки въезда-выезда, электронные табло, на которых в онлайн-режиме можно будет увидеть количество свободных мест на парковках.

У станции метро "Ленинский проспект" ремонтные работы начнутся уже с 25 августа. У "Кировского завода" стоянка закроется с 30 августа, у "Купчино" - 4 сентября, у "Обухово" - 6 сентября. У станции метро "Волковская" пока нет точной даты начала ремонтных работ.

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