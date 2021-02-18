Жители Петроградского района жалуются на стихийную парковку у "Ленполиграфмаша"

Активисты посчитали, что каждый час через эту парковку проходят от 400 до 600 человек.

Жители Петроградского района жалуются на стихийную парковку, мешающую пешеходам. Автомобилисты, паркующиеся у "Ленполиграфмаша", перекрывают путь и вытесняют людей на проезжую часть. Активисты посчитали, что каждый час по этой дороге проходит от 400 до 600 человек.

Нельзя спокойно пройти по тротуару, если я молодой и относительно здоровый и человек испытываю некоторые сложности, чтобы найти проход, и предпочитаю идти по выделенной полосе для транспорта, то людям с колясками и пожилым совсем некомфортно. Дмитрий Барашев, житель Петроградского района

Проблема парковок остро стоит не только в Петроградском районе, но и во всем Петербурге.

Современные урбанисты говорят, что проблемы парковки машин – это проблемы их владельцев. Им никто не обещал подарить эти 10 квадратных метров земли в центре города, только потому что они купили автомобиль. Очевидно, это проблема сложная, нужно делать платные парковки в городе, улучшать общественный транспорт, чтобы приезжать в центр на машине было дорого и не очень комфортно. Дмитрий Барашев, житель Петроградского района

Дмитрий предложил создать тротуар на месте стихийной парковки в рамках программы "Твой бюджет". В Петроградском районе подали больше всего инициатив, поэтому район будет принимать участие в проекте.

Фото и видео: Piter.TV