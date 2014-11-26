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Перехватчики МиГ-31БМ на учениях "Океан" прикрыли корабли Северного флота

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Российские перехватчики МиГ-31БМ осуществили истребительно-авиационное прикрытие корабельной ударной группы Северного флота страны в ходе проведения стратегических командно-штабных учений "Океан-2024". Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.   В профильном ведомстве добавили, что условным противником стал  противолодочный самолет Ил-38. Этот борт предпринял попытку приблизиться к отряду кораблей Северного флота для нанесения по нему бомбового удара.

Пара высотных истребителей над нейтральными водами Баренцева моря перехватила самолет условного противника на СКШУ "Океан-2024".

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, боевые экипажи истребителей совершили взлет с одного из аэродромов, затем вышли в заданный район и самостоятельно провели классификацию цели противника. Далее летчики отправили по объекту тактические ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности.

Бомбардировщики на учениях "Океан-2024" поразили корабли условного противника.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: ил-38, миг-31бм, минобороны, океан-2024, северный флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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