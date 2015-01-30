Передвижная камера под Гатчиной за день поймала более 300 лихачей

Простоит тренога на данном месте еще 12 дней.

Специалисты "Ленавтодор" по просьбам жителей установили передвижную камеру на дороге Рошаля – Учхоз под Гатчиной. Это было сделано для того, чтобы ловить водителей, не соблюдающих скоростной режим. По словам местных, каждое лето лихачи активно рассекают через мост.

В итоге за один день работы камера зафиксировала 309 превышений скорости. Простоит тренога на данном месте еще 12 дней.

Согласно практике дорожников, после двухнедельной работы камеры на дороге водители ближайшие три месяца ездят с соблюдением ПДД.

Фото: "Ленавтодор"