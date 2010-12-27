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Передача "Пока все дома" перешла на канал "Россия"
Сегодня, 16:56
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lesjasap
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Передача "Пока все дома" перешла на канал "Россия"

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Программа "Пока все дома" ответит Первому каналу переходом на конкурирующий телеканал.

Первый эфир программы “Пока все дома” на новом для нее канале - “Россия 1” состоится 10 сентября. Продюсеры не раскрывают ни имени ведущего, ни концепцию обновления шоу. Преданные поклонники надеются увидеть в главной роли бессменного Тимура Кизякова. 
 
Показ выпуск пройдет в 10.10 утра по московскому времени. В программе телепередач под названием “Пока все дома” значится пометка: “Премьера”.
 
Напомним, что показ передачи “Пока все дома” был прекращен на Первом канале из-за возможных нарушений со стороны создателей проекта. Их обвиняют в 25-летней растрате денежных средств, которые были выделены на видео-визитки о детях, которые находятся в приютах. Также руководство Первого канала заявило о том, что было не в курсе финансирования проекта со стороны государства и других спонсоров, а также о регистрации товарного знака “видеопаспорт”, которая является одной из рубрик передачи.
 
Сам же Тимур связал “уход” программы с изменениями в политике телеканала. По его словам, он больше не может сотрудничать с ними из-за новых методов управления, которые использует Первый канал.
 
Фото: Вконтакте/public27658661
Теги: первый канал , пока все дома , программа телепередач , россия 1 , тимур кизяков
Категории: Новости России

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