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Перед выборами "Первый канал" покажет "Крым"

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В "день тишины" телезрители увидят картину о событиях весны 2014 года.

В субботу, 17 марта, на Первом канале покажут  художественный фильм Алексея Пиманова «Крым».  Об этом сообщил ИТАР ТАСС  с ссылкой на пресс-службу канала. Показ картины приурочен к событиям  весны 2014 года. Ровно четыре года назад, 18 марта, Крым был присоединен к России.

По избирательному законодательству,  в последний день перед выборами, которые так же пройдут 18 марта, запрещена любая публичная агитация. Центризбирком (ЦИК) уже заявили, что они готовы к возможным жалобам на показ фильма. Об этом сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина.

Сюжет фильма следующий:  молодая киевская журналистка (Евгения Лапова) приезжает в Крым снимать фильм о «древней Украине» и влюбляется в русского юношу (Роман Курицын). Вместе они оказываются в самом центре событий «Крымской весны». Фильм создавали при поддержке Министерства обороны  и  Министерства культуры РФ. На съемках использовали  новейшую военную технику: самолеты, истребители и  беспилотные летательные аппараты. В массовых сценах участвовали жители Севастополя - непосредственные свидетели реальных событий.

Теги: алексей пиманов , выборы , крым , первый канал , цик
Категории: Культура Кино

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