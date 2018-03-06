Перед выборами "Первый канал" покажет "Крым"

В "день тишины" телезрители увидят картину о событиях весны 2014 года.

В субботу, 17 марта, на Первом канале покажут художественный фильм Алексея Пиманова «Крым». Об этом сообщил ИТАР ТАСС с ссылкой на пресс-службу канала. Показ картины приурочен к событиям весны 2014 года. Ровно четыре года назад, 18 марта, Крым был присоединен к России.

По избирательному законодательству, в последний день перед выборами, которые так же пройдут 18 марта, запрещена любая публичная агитация. Центризбирком (ЦИК) уже заявили, что они готовы к возможным жалобам на показ фильма. Об этом сообщила «Интерфаксу» секретарь ЦИК Майя Гришина.

Сюжет фильма следующий: молодая киевская журналистка (Евгения Лапова) приезжает в Крым снимать фильм о «древней Украине» и влюбляется в русского юношу (Роман Курицын). Вместе они оказываются в самом центре событий «Крымской весны». Фильм создавали при поддержке Министерства обороны и Министерства культуры РФ. На съемках использовали новейшую военную технику: самолеты, истребители и беспилотные летательные аппараты. В массовых сценах участвовали жители Севастополя - непосредственные свидетели реальных событий.