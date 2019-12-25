Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России менее 7 тысяч новых случаев коронавируса, примерно у трети из них вирус протекает бессимптомно.

В России в 83 регионах выявлено менее 7 000 новых случаев коронавируса COVID – 19.

ИЦК сообщает, что на утро 2 июля в России подтверждено 6 760 новых случаев инфицирования COVID – 19. Таким образом, с начала эпидемии в России 661 165 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 428 978 (за сутки +6047). Скончались от осложнений вызванных коронавирусом 9 683 (за сутки +147).

По регионам России новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва 662

2. Московская область 317

3. Ханты-Мансийский АО 266

4. Санкт-Петербург 258

5. Иркутская область 243

6. Нижегородская область 234

7. Свердловская область 224

8. Ямало-Ненецкий АО 197

9. Республика Калмыкия 194

10. Воронежская область 154

11. Мурманская область 139

12. Красноярский край 137

13. Челябинская область 134

14. Архангельская область 116

15. Республика Тыва 112

16. Ульяновская область 105

17. Саратовская область 99

18. Ставропольский край 93

19. Новосибирская область 92

20. Ростовская область 90

21. Волгоградская область 89

22. Хабаровский край 86

23. Омская область 79

24. Оренбургская область 76

25. Тюменская область 76

26. Алтайский край 75

27. Приморский край 75

28. Тульская область 74

29. Пензенская область 73

30. Самарская область 73

31. Карачаево-Черкесская Республика 69

32. Ивановская область 68

33. Республика Алтай 64

34. Республика Дагестан 63

35. Чувашская Республика 60

36. Краснодарский край 59

37. Пермский край 58

38. Ленинградская область 57

39. Томская область 57

40. Курская область 55

41. Белгородская область 54

42. Брянская область 54

43. Калужская область 51

44. Забайкальский край 51

45. Республика Коми 50

46. Владимирская область 48

47. Кабардино-Балкарская Республика 48

48. Республика Саха (Якутия) 48

49. Камчатский край 48

50. Новгородская область 47

51. Республика Адыгея 46

52. Псковская область 45

53. Республика Башкортостан 45

54. Тамбовская область 44

55. Тверская область 44

56. Магаданская область 42

57. Ярославская область 41

58. Республика Карелия 41

59. Кемеровская область 41

60. Рязанская область 40

61. Смоленская область 40

62. Курганская область 40

63. Республика Татарстан 39

64. Липецкая область 36

65. Республика Мордовия 36

66. Орловская область 35

67. Астраханская область 35

68. Республика Бурятия 34

69. Республика Хакасия 31

70. Амурская область 31

71. Республика Марий Эл 30

72. Кировская область 30

73. Сахалинская область 25

74. Костромская область 21

75. Республика Северная Осетия 21

76. Республика Ингушетия 19

77. Удмуртская Республика 19

78. Вологодская область 18

79. Калининградская область 17

80. Чеченская Республика 13

81. Республика Крым 7

82. Еврейская АО 2

83. г. Севастополь 1

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Фото: pixabay.com, ИЦК