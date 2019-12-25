Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России впервые с начала пика заболеваемости выявлено менее 7 тысяч случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19.

В России впервые за долгое время число новых инфицированных за сутки менее 7 тысяч.

ИЦК сообщает, что за сутки, по состоянию на утро 26 июня, выявлено 6 800 случаев коронавируса во всех регионах страны. У 28% заболевание протекает бессимптомно. В Москве заболеваемость снижается и уже несколько дней менее 1 тысячи.

По регионам России новые случаи распределились следующим образом:

1. Москва 813

2. Московская область 390

3. Ханты-Мансийский АО 295

4. Санкт-Петербург 223

5. Нижегородская область 210

6. Иркутская область 210

7. Воронежская область 193

8. Свердловская область 193

9. Челябинская область 160

10. Ямало-Ненецкий АО 149

11. Красноярский край 149

12. Республика Тыва 130

13. Ростовская область 121

14. Архангельская область 115

15. Саратовская область 111

16. Волгоградская область 110

17. Ульяновская область 110

18. Новосибирская область 108

19. Приморский край 85

20. Тульская область 80

21. Мурманская область 79

22. Ставропольский край 76

23. Алтайский край 76

24. Ивановская область 75

25. Хабаровский край 75

26. Республика Дагестан 73

27. Белгородская область 72

28. Карачаево-Черкесская Республика 72

29. Брянская область 71

30. Пензенская область 71

31. Курская область 70

32. Кабардино-Балкарская Республика 65

33. Томская область 63

34. Тюменская область 61

35. Омская область 61

36. Забайкальский край 61

37. Краснодарский край 60

38. Оренбургская область 60

39. Самарская область 60

40. Республика Коми 58

41. Чувашская Республика 58

42. Пермский край 58

43. Тверская область 55

44. Владимирская область 51

45. Ленинградская область 50

46. Республика Башкортостан 50

47. Кировская область 50

48. Республика Саха (Якутия) 50

49. Республика Мордовия 48

50. Калужская область 46

51. Тамбовская область 45

52. Новгородская область 45

53. Республика Бурятия 44

54. Амурская область 44

55. Рязанская область 43

56. Смоленская область 43

57. Ярославская область 43

58. Липецкая область 40

59. Орловская область 40

60. Астраханская область 40

61. Республика Татарстан 40

62. Республика Хакасия 39

63. Камчатский край 39

64. Сахалинская область 39

65. Псковская область 37

66. Кемеровская область 34

67. Республика Адыгея 30

68. Республика Ингушетия 30

69. Республика Марий Эл 30

70. Костромская область 28

71. Республика Северная Осетия 27

72. Республика Карелия 24

73. Удмуртская Республика 20

74. Калининградская область 19

75. Курганская область 19

76. Вологодская область 18

77. Республика Калмыкия 18

78. Магаданская область 12

79. Республика Алтай 11

80. Чеченская Республика 10

81. Республика Крым 7

82. Еврейская АО 5

83. г. Севастополь 5

84. Ненецкий автономный округ 1

85. Чукотский АО 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 620 794 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 384 152 человек (за сутки +8 988). Скончались за весь период 8 781 пациентов (за сутки +176). Больше всего летальных исходов за истекшие сутки в Санкт-Петербурге - 47 человек, в Москве 25 человек, в Челябинской области +18 и в Московской области +14. В остальных регионах печальная цифра не превышает 5.

Ранее:Данные по коронавирусу в регионах на 25 июня

Фото: ИЦК, pixabay.com