Переболевшим коронавирусом в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

По крайней мере в ближайшее время.

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусов в тяжёлой форме можно не вакцинироваться. Об этом сообщило РИА Новости.

Специалист отменил, что точно можно не вакцинироваться в ближайшее время, так как у таких людей хорошие защитные титры антител к этому вирусу циркулируют в крови.

в среду, 15 июля, была выписана первая группа добровольцев (18 человек), которые испытывали на себе вакцину от коронавируса. Препарат разработали Минобороны с исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

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