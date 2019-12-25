Переболевшие КОВИД петербуржцы жалуются на проблемы с памятью

Петербуржцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, столкнулись с проблемами с памятью. Многие были вынуждены обратиться к психологам. Об этом рассказала клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Юлия Мохова во время круглого стола.
"Говорить о том, в какой степени повреждена память, какая именно: короткая, длинная и так далее, можно только опираясь на диагностику", - отметила она.
По словам Моховой, в психологической помощи нуждается каждый пятый пациент, вне зависимости от того, легко или тяжело протекала у него болезнь. У переболевших КОВИД выявляют нарушения когнитивных возможностей. Некоторые из горожан идут к психологам после потери близких из-за коронавируса.
Ранее мы писали, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, может развиться депрессия.
Фото: Piter.TV
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