Пензенские полицейские пресекли канал перевозки наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
По данным следствия, на федеральной трассе М-5 "Урал" полицейские остановили автомобиль, за рулем которого был подозреваемый в незаконном обороте наркотиков житель Самарской области. Отмечается, что у оперативников имелись сведения о перевозке мужчиной крупной партии запрещенного вещества. В ходе досмотра обнаружили и изъяли два полимерных пакета с N-метилэфедроном. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Дмитрове на территории овощебазы нашли нелегальных мигрантов.
Видео: УМВД России по Пензенской области
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