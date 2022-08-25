Колин Каль рассказа о том, что решение еще не принято.

Пентагон допустил возможность поставок истребителей Украине. Об этом в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне рассказал заместитель руководителя американского оборонного ведомства по политическим вопросам Колин Коль. Чиновник добавил, что окончательное решение по данной проблеме еще не принято.

Я готов заявить вам, что поставки истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято. Колин Коль, замглавы Пентагона

Напомним, что власти США объявили о выделении киевскому режиму нового, крупнейшего пакета "военной помощи", стоимость которого составила почти три миллиарда долларов. Общий объем выделенной Вашингтоном поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 миллиарда долларов.

Замминистра обороны Каль: США не поддерживают движение Тайваня к независимости.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News