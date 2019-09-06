Пенсионный возраст в России могут поднять до 70 лет: правда или "полный бред"

Источник в аппарате правительства РФ опроверг слухи о повышении пенсионного возраста. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее "Независимая газета", ссылаясь на слова депутата Госдумы Валерия Рашкина, писала о том, что в правительстве создана рабочая группа. Она якобы будет заниматься подготовкой второго этапа пенсионной реформы. Этот этап, по сведениям Рашкина, предполагает очередное повышение пенсионного возраста. Отмечалось, что мужчины и женщины в России начнут выходить на пенсию в 70 лет.
Источник в аппарате правительства РФ назвал предположения депутата Рашкина "полным бредом, иначе никак".
Напомним, с 1 января 2019 года в России подняли пенсионный возраст до 60 лет — женщинам и до 65 лет — мужчинам.
Ранее мы писали, что Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки.
Видео: YouTube / КПРФ ТВ, Брещанов
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