Пенсионеров 1 октября пустят в Ленинградский зоопарк бесплатно

В России 1 октября отмечается День пожилого человека.

Ленинградский зоопарк на этой неделе приготовил подарок для пенсионеров. В четверг, 1 октября, посетить зоопарк можно будет бесплатно.

В России 1 октября отмечается День пожилого человека. Для того, чтобы пройти в зоопарк в этот день бесплатно, нужно показать паспорт и пенсионное удостоверение.

Для остальных категорий посетителей стоимость входных билетов будет как в обычный день.

Ранее в Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш белорукого гиббона.

Фото: Piter.tv