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Пенсионеров 1 октября пустят в Ленинградский зоопарк бесплатно
Сегодня, 16:24
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nastya960

Пенсионеров 1 октября пустят в Ленинградский зоопарк бесплатно

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В России 1 октября отмечается День пожилого человека.

Ленинградский зоопарк на этой неделе приготовил подарок для пенсионеров. В четверг, 1 октября, посетить зоопарк можно будет бесплатно.

В России 1 октября отмечается День пожилого человека. Для того, чтобы пройти в зоопарк в этот день бесплатно, нужно показать паспорт и пенсионное удостоверение. 

Для остальных категорий посетителей стоимость входных билетов будет как в обычный день.

Ранее в Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш белорукого гиббона.

Фото: Piter.tv

Теги: ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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