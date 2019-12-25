Пенсионерка в Петербурге провела 12 часов в приемном покое

В комитете по здравоохранению отметили, что с подобными ситуациями ничего нельзя сделать.

Петербурженка рассказала, как пыталась вызвать врача пожилой матери и как долго добивалась того, чтобы женщину госпитализировали. Ситуацию подробно описала "Фонтанка".

Маме петербургской учительницы Светланы Викторовны стало плохо в среду, 25 ноября. Температура поднялась выше 38 градусов. Петербурженка попыталась вызвать скорую, но диспетчер сказал дать парацетамол. На следующий день ситуация не изменилась, приехавшая бригада медиков сделала 75-летней пациентке укол и посоветовали вызвать врача на дом.

Светлана Викторовна звонила в поликлинику №21 160 раз прежде, чем ей ответили. В итоге врач заглянул лишь на пять минут: послушал легкие и указал на подозрение на воспаление, затем выписала антибиотик, противовирусное и пробиотик. Также врач дал направление на флюорографию на 27 ноября.

COVID-19 позже подтвердился лабораторно. Пенсионерка чувствовала себя все хуже. Ее повезли в Мариинскую больницу, потому что диспетчер сообщил, что там есть свободные койки: свободных мест не оказали, поэтому помощь начали оказывать в "приемнике" больницы, где петербурженка пробыла 12 часов.

Родственники не имеют претензий к медикам, а вот к системе, заложниками которой становятся и пациенты, и стационары, вопросы все-таки есть. В комитете по здравоохранению отметили, что ничего не могут поделать и, вероятно, пациентку привезли в пиковое время.

Ранее мы писали, что Петербург может выйти на плато по COVID-19 к середине декабря.

Фото: Piter.TV