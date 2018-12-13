Пенсионерка из Всеволожского района избила молотком сына

Пенсионерке 71 год. Женщину отпустили под подписку о невыезде и обязательстве о явке.

В Ленинградской области доставлен в больницу мужчина, избитый молотком. Как утверждают сотрудники полиции, мужчину покалечила его собственная мать, пенсионерка из поселка Заневка Всеволожского района. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Причину столь сурового наказания для родного сына в настоящее время выясняют сотрудники полиции Всеволожского района. Инцидент произошел в воскресенье, 5 мая.

В полицию Всеволожского района Ленобласти поступила телефонограмма о том, что в 16:09 из своей квартиры в деревне Заневка с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1981 года рождения.

Пенсионерке 71 год. Женщину отпустили под подписку о невыезде и обязательстве о явке.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"