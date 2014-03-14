В Лужском районе во время пожара сгорел человек

По предварительным данным, погибла пенсионерка из Петербурга.

В пятницу, 2 августа около 3:00 в поселке Плоское Толмачевского городского поселения Лужского района Ленобласти сгорел дом. Предположительно, в нем погибла пенсионерка из Петербурга по имени Наталья. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Горели 48 кв. метров здания. На место прибыли 12 пожарных на трех единицах техники. Им удалось справиться с огнем в 3:50.

На пепелище нашли труп человека, пол и возраст которого пока не установлен. Предположительно, им является хозяйка дома в возрасте 60-65 лет. Личность погибшей и причины возгорания уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мужчина ограбил 87-летнюю пенсионерку на 300 тысяч рублей.

Фото: Pixabay