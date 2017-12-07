Пенсионерка из Хакасии попала в итоговое видео Youtube Rewind 2017

Накануне Youtube выложил свое традиционное видео Rewind, с отсылками ко множеству популярных в 2017 году видео. В семиминутное видео попала и пенсионерка из Хакасии.

Пенсионерка Татьяна Субботина из Хакасии попала в итоговое видео года "Youtube Rewind: The Shape of 2017". В нем женщина прокатилась на дельфине. Татьяна стала известна в Youtube благодаря необычным видео: она снимается с хромакеем, а потом вставляет себя в самые необычные видео и картинки. Вместе с россиянкой на фоне дельфинов пролетели еще несколько десятков ютуберов. Например, австралийка Wengie.

Youtube уже несколько лет подряд, подводя итоги года, выпускает видео с отсылками и копированием множества роликов, которые были популярны в течение года. В нем принимают участие самые популярные блогеры и медийные персоны. В качестве музыки для видео используют самые популярные песни года. В 2017 году больше всего звучало "Despacito" и хит Эда Ширана "Shape of You" (название песни даже обыграли в заголовке ролика).

В этом году в ролик попали поезд, окативший снегом пассажиров на перроне, спиннеры, солнечное затмение, и популярные видео про макияж из страз. В видео также обыграли новый клип Тейлор Свифт, показав кладбище прошлогодних мемов. Немного неуместной оказалась вставка с нарезкой видео последствий урагана и скорбящих людей после некоторых терактов, произошедших в 2017 году. Пару секунд скорби посреди развлекательного видео выглядели странно.

Видео: Youtube / YouTube Spotlight