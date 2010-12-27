Пенсионеры смогут "спать спокойно" при создании новых рабочих мест

Повышение правового сопровождения граждан предпенсионного возраста поможет восприятию нового пенсионного законодательства

Министерство труда и социальной защиты России рассматривает идею ужесточить надзор над работодателями, увольняющих работников предпенсионного возраста. Ведомство готовит план по обеспечению правовой защите это категории граждан по результатам общественной дискуссии по поводу пенсионной реформы.

По словам главы ведомства Максима Топилина, квоты для "предпенсионных" работников не будет - это будет серьезным ограничением для работодателей. Вполне вероятно внесение новых статей в Трудовой кодекс, призванные защитить права граждан возрастной категории от 55 до 65 лет. Также подразумевается введение новых положений в иные нормативные акты, в том числе Уголовный кодекс.

Генеральный директор компании "МБК развитие" Сергей Кикевич рассказывает ФБА "Экономика Сегодня", что подобные меры и любые другие качественно повлияют на уровень жизни, однако этого недоатсточно. Он утверждает, что кроме регулирующих действий необходимо запустить программы создания новых рабочих мест и переквалификации людей.

"Такие меры годятся, и вообще прекрасно все то, что делает Минтруд, но все-таки это может оцениваться только, как первый шаг в правильном направлении. Действительно, необходимо предусматривать за эти действия ответственность, причем, прежде всего, на уровне Трудового кодекса. Так, чтобы это было всем известно и всем понятно." - Сергей Кикевич

Эксперт утверждает, что проблема заключается даже не в столько в увольнении сотрудников, сколько в поиске работы. Поэтому создание "новых рабочих мест является гораздо более важным моментом, чем данная правовая "дубинка", которую сейчас разрабатывает Минтруд. Так что, в этом направлении должны быть и другие шаги",-считает Кикевич.

Для разработки проектов господдержки можно использовать опыт зарубежных стран, в том числе США. Улучшение профпригодности граждан на всем трудовом пути может качественно способствовать удачному развитию событий после пенсионной реформы.

"Действительно, такая проблема есть, когда человек в последние трудовые годы ничего не делает и дожидается пенсию. Надо просто сделать так, чтобы подобных людей не оставалось. Поэтому нужно вести работу с работниками 30 и 40 лет и делать государственную службу больше требовательной к кадрам, чтобы там оставались только те люди, кто востребован" - Сергей Кикевич

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