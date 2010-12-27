В Пскове пенсионер-"зацепер" бесплатно попутешествовал по России

Житель Пскова нашел способ бесплатно прокатиться на поезде.

На железнодорожной станции в Порхове безбилетный, но очень предприимчивый старичок придумал опасный способ бесплатного путешествия. Для этого пенсионер закрепился на вагоне поезда и таким способом намеревался доехать до своих родственников.

Об этом инциденте сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД. По словам представителей ведомства, 86-летний мужчина был обнаружен между вагонами грузового поезда “Псков - Дно”.

Сейчас против пенсионера возбужден протокол за административное нарушение (за проезд граждан на не приспособленных для проезда пассажиров местах.

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