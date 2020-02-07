Ситуацией заинтересовались после сведений о докторе Ли Вэньляне.

Пекин расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя пневмонии на раннем этапе. Ситуацией заинтересовались в Центральной комиссии коммунистической партии КНР

Ранее СМИ написали о том, что врач Ли Вэньлян пытался предупредить о вспышке заболевания. Однако его вызвали в полицию и заставили не распространять "лживую информацию" и слухи. Доктор стал одним из восьми медиков, которые первые заметили признаки распространения инфекции. Еще 30 декабря Вэньлян написал в соцсети WeChat, что обнаружил болезнь, напоминающую атипичную пневмонию.

Вечером 6 февраля журналисты написали о том, что Вэньлян скончался в больнице Уханя, так как был одним из зараженных. Однако позже данные сведения опровергли. Он до сих пор является пациентом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек.

Видео: YouTube/ITV News