"Pegasus Airlines" возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

Время в полете составит 4 часа.

Авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет рейсы из Петербурга в Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы" — оператора аэропорта Пулково.

Первый рейс отправится в Турцию 12 апреля. Всего будет четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Перевозить пассажиров будут Airbus A320 и Boeing 737-800.

Время в пути составит 4 часа.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково