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"Pegasus Airlines" возобновит рейсы из Пулково в Стамбул
Сегодня, 16:01
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"Pegasus Airlines" возобновит рейсы из Пулково в Стамбул

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Время в полете составит 4 часа.

Авиакомпания Pegasus Airlines возобновляет рейсы из Петербурга в Стамбул. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы" — оператора аэропорта Пулково.

Первый рейс отправится в Турцию 12 апреля. Всего будет четыре рейса в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Перевозить пассажиров будут Airbus A320 и Boeing 737-800.

Время в пути составит 4 часа. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами. 

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: петербург стамбул, рейс, турция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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