Pay Pass отказался пропускать пассажиров в петербургское метро

В Санкт-Петербурге перестали срабатывать блок Pay Pass на некоторых станциях метро.

В петербургской подземке турникеты на станции "Гостинный двор" второй день не реагируют на банковские карты. Из-за этого пользователиям Pay Pass приходится выстаивать очереди в кассы, как раньше.

Известно, что проблемы с оплатой возникли накануне. По словам пассажиров, также устройство перестало считывать карту и на "Приморской". В пресс-службе метрополитена сообщили, что заявка о неполадках на "Гостином дворе" уже рассмотрена, однако о такой же ситуации в вестибюлях других станций зелёной ветки их еще не информировали. Также в пресс-службе сказали, что возникли проблемы с оборужованием.

Фото: официальный сайт петербургского метрополитена