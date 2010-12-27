СМИ: Павел Грудинин тайно хранил золото в Швейцарии

Федеральная налоговая администрация Швейцарии рассказала о "золотых счетах" кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.

СМИ рассказали об очередном финансовом скандале вокруг коммуниста и кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. "Московский комсомолец" пишет, что Федеральная налоговая администрация Швейцарии установила еще 11 незакрытых счетов сторонника КПРФ, не учтенных в официальных декларациях кандидата. Ранее они не значились ни в базе данных ЦИК, ни в документах ФНС. А вот в банке UBS SAG эти счета существовали (по уточненным данным - с начала 2016 по самый конец 2017 годов).

Речь идет о сережных денежных вкладах. Только золота здесь хранилось на 230 000 долларов. Это примерно 5 кг драгоценного метала или же 174.526 унций.

По мненю экспертов МК, если эти счета не были закрыты на момент регистрации Павла Грудинина в качестве кандидата, это грубейшим образом нарушает законы "О выборах президента Российской Федерации" и "О валютном регулировании и валютном контроле".

Авторы публикации также напоминают о 625 000 долларов Павла Грудинина, вложенных в фонды коллективных инвестиций в Люксембурге. По мнению журналистов, такая активная работа с вкладами за рубежом противоречит социалистическим взглядам политика.