Павел Дуров сообщил о крупном обновлении Telegram

Мессенджер получил ряд новых функций для отправки сообщений.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о переходе приложения на 64-битный диапазон. Он уведомил пользователей о крупном обновлении, которое готовит команда разработчиков. Новая версия сервиса уже доступна после обновления, одобренного компанией Apple.

По словам российского специалиста, на протяжении последнего года Telegram почти полностью был перестроен. Приложение и структуру его хранилища изменилась ради перехода на 64-битный диапазон.

Обновление обладает решающим значением для того, чтобы новые пользователи могли регистрироваться в Telegram, а существующие продолжали создавать каналы и группы. Павел Дуров, основатель ТГ

Известно, что обновленная версия Telegram включает в себя несколько уникальных функций, которые расширяют возможности для клиентов в обмене сообщениями. Дуров заметил, что некоторым пользователям придется подождать минуту или две, пока из база данных оптимизируется с 64-битной версией продукта.

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