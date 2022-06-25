Патриарх Кирилл упал во время богослужения в Новороссийске

После инцидента богослужение продолжилось.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Инцидент зафиксирован во время богослужения, проходившего в городе Новороссийск. Момент попал на запись трансляции сайта "Союз". Позже этот отрывок был убран с видеозаписи. На кадрах, распространившихся по социальным сетям, заметно, что глава РПЦ не удержался на ногах, когда сходил с амвона (специальное возвышение в центре храма). После падения богослужение продолжилось в обычном формате.

В РПЦ не стали комментировать журналистам произошедший инцидент. Напомним, что ранее патриарх Кирилл совершил чин великого освящения новороссийского храма Петра и Февронии Муромских.

Патриарх Кирилл назвал Белоруссию подлинно суверенным государством.

Фото и видео: сайт "Союз".