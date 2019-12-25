Патриарх Кирилл будет возглавлять торжество по случаю 800-летия со дня рождения Александра Невского в Петербурге

На 12 сентября запланировано перенесение мощей князя.

В Северную столицу в субботу, 11 сентября, прибыл патриарх Кирилл. Его встретили в аэропорту Пулково митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и духовенство Санкт-Петербургской митрополии. Епископ возглавит церемонию в честь 800-летия святого Александра Невского.

В воскресенье, 12 сентября, должны перенести мощи князя в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. В торжестве примут участие православные жители города. Молебен начнется в 10 утра.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Петербург отпразднует 800-летие князя Александра Невского.

Фото: Вконтакте / Патриарх Кирилл