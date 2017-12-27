Патриарх Кирилл хочет защитить русский народ от криптовалюты

По его мнению, биткоины могут оставить людей без собственности.

25 января на VI Рождественских парламентских чтениях в Совете Федерации ФС РФ патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нужно оградить жителей страны от биткоинов. По его мнению, они могут оставить людей без крыши на головой.

Глава РПЦ уверен, что люди готовы закладывать все свое имущество ради быстрого обогащения путем покупки криптовалюты.

У людей, как говорится, крышу сносит. И каждый говорит: что же я делаю, что же я сижу — надо же действовать, надо покупать эти биткоины. И ведь покупают, закладывая имущество, продавая свои дома патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Представитель церкви переживает, что когда биткоин обрушится, люди потеряют все нажитое ранее имущество. Кирилл предлагает разработать защитный механизм, чтобы оградить русский народ от рисков и обмана.

Напомним, ранее Piter.tv писал, биткоин ждет "тотальный коллапс". Также мы публиковали историю о мужчине, который хотел отсудить у "ТНТ" два биткоина.