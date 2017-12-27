Эксперты: биткоин ждет "тотальный коллапс"

Биткоин ничего не стоит, пока общество не договорится о его стоимости.

Экономист Роберт Шиллер в интервью телеканалу CNBC заявил, что убежден в "тотальном коллапсе" биткоина. Нобелевскому лауреату эта ситуация вокруг криптовалют напоминает "голландскую болезнь".

"Мне напоминает это тюльпановую манию в Нидерландах в 1640-х годах. Мы до сих пор платим за тюльпаны, порой даже покупаем их по чересчур высокой цене. Биткоин же ждет тотальный коллапс и забвение, при этом я допускаю, что он может просуществовать достаточно долго, например, 100 лет", — заявил Шиллер.

Экономист убежден, что биткоин ничего не стоит до тех пор, пока общество не договорится о его стоимости. Он также подчеркнул, что не следует сравнивать криптовалюты с другими активами, например, с золотом, так как оно имеет ценность независимо от интереса к нему со стороны инвесторов.

Можно отметить, что с начала 2018 года стоимость биткоина резко упала: в конце 2017 года цена биткоина равнялась 20 тысяч долларов, а уже в середине января - 10 тысяч долларов.

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