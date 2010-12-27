Москвич хочет отсудить у "ТНТ" два биткоина

Мужчина хочет взыскать с канала моральную компенсацию за извинения перед народом Ингушетии и Элиста.

28 декабря каналу Piter.tv стало известно, что россиянин подал исковое заявление в Мещанский суд на канал ТНТ за извинения. Некого Олега Воронина возмутил тот факт, что канал начал извиняться за свои шутки. Мужчина рассчитывает получить через суд моральную компенсацию за его нравственные страдания.

Поводом для судебных разбирательств послужил инцидент, случившийся в декабре 2017 года. Жителей Ингушетии обидел номер в шоу Comedy Woman, где по сюжету актриса Екатерина Скулкина ругала молодую "эскортницу" из республики Кавказа. После случившегося Гендиректор Comedy Club публично извинился за номер, который возмутил ингушский народ.

Воронин заявил, что случившееся сильно его задело, так как, по его мнению, началась атака на российский юмор:

Я всегда гордился нашей великой страной за то, что мы умели смеяться над собой. И наш народ многоконфиссиональной страны обладает тонким чувством юмора, что недоступно другим странам. На данный момент я вижу, что на юмор началась атака в виде некой цензуры. Таким образом, мы начинаем уподобляться западным странам, где за каждый чих заставляют извиняться, и могут наложить огромные штрафы, да и вообще подать многомиллионный иск. Олег Воронин, истец

Мужчину возмущает, что АО "ТНТ-Телесеть" извиняется за шутки, так как, по его мнению, надо уметь смеяться над собой. Такие люди более уверены в себе и способны пережить любые трудности. Мужчина утверждает, что подобные шутки помогают ему быть успешным и благополучным в повседневной жизни:

Судя по тенденции извинений, которую запустил ответчик, я боюсь, что завтра я проснусь в совершенно ином обществе, где юмор запрещен, разрешены однополые браки и многое, что в настоящее время продвигают западные страны. Тем самым мы лишимся Великой страны, которую уважают. И все из-за того, что нам запретили смеяться над собой. Олег Воронин, истец

Воронин отмечает, что после случившегося, у него ухудшилось состояние здоровья, и он находится в постоянном упадке духа:

На нервной почве у меня подскочило давление в моем молодом возрасте, я чувствую себя разбитым, морально уничтоженным и лишенным одного из дара, который нам послан свыше. Я человек с устойчивой гражданской позицией считаю, что с этим произволом надо бороться. Олег Воронин, истец

Москвич считает действия канала незаконными и нарушающими его права. Поэтому он подал в суд, апеллируя Конституцией РФ. В частности, он указал нарушения по ч.1 ст.55, ч.2 2 ст. 150 ГК РФ, ст. 12 ГК РФ и ст. 151 ГК РФ

Размер компенсации причиненного мне морального вреда и нравственных страданий я оцениваю в размере 2 BTC (криптовалюта биткоин), 10000 ecu (криптовалюта ecu) и 500 руб. Олег Воронин, истец

Таким образом мужчина ждет от АО "ТНТ-Телесть" извинений за извинения. А также взыскания морального ущерба в криптовалюте и 500 рублях. Чем обусловлен такой выбор компенсации, истец не пояснил.

Фото: Piter.tv