Патриарх Кирилл рассказал, "как справиться с разрушительной силой интернета"

Он считает, что ей должна противостоять школа.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время пленарного заседания ​съезда Общества русской словесности заявил, что общество не может дать отпор "разрушительной силе интернета". Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер", ссылаясь на источники.

Предстоятель РПЦ отметил, что молодые люди в России "связаны мечтами с другими странами, другой культурой" и хотят уехать из страны и обустроить за границей жизнь. Такие настроения Кирилл связал с "разрушительным влиянием интернета" и рассказал, как с ними бороться.

По мнению патриарха, интернету должна противостоять школа. Он предложил разработать обобщающий курс, который ознакомит учеников с наследием выдающихся соотечественников. Кирилл уверен, что подрастающему поколению нужно приводить реальные примеры "самоотверженного служения Отечеству, деятельного добра и милосердия, счастливого и праведного супружества". Это все, как считает предстоятель РПЦ, станет достойным ответом на вызовы, с которыми приходится сталкиваться подросткам в интернете и социальных сетях.

Кроме того, Кирилл призвал развить волонтерское движение в России и подумать о новых подходах к воспитанию современной молодежи.

Ранее мы писали, что РПЦ перестала общаться с главой Элладской церкви.

Фото: kremlin.ru