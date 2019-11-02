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РПЦ перестала общаться с главой Элладской церкви

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Решение было принято после того, как священник поддержал ПЦУ.

Российская православная церковь (РПЦ) разорвала контакт с Греческой Элладской православной церковью, признавшей независимость Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Он отметил, что на ближайшей службе Патриарх Кирилл не будет поминать предстоятеля ЭПЦ из-за его решения. 

Отметим, что украинская церковь раскололась на два лагеря - ПЦУ, которая близка к Константинополю, и  Украинскую православную церковь при  Московском патриархате. 

Видео: YouTube/Борис Бушмин

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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