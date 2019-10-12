В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви по автокефалии Украины

Представитель РПЦ отметил, что это может положительно повлиять на отношения церквей Украины и России.

Греческая Элладская православная церковь признала независимость Православной церкови Украины (ПЦУ). Об этом в социальных сетях сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

В Священном синоде Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в скором времени оценят данное решение. Также там изучат влияние автокефалии ПЦУ для двусторонних отношений церквей и для мирового православия в целом.

Ранее независимость Рравославной церкови Украины признал Константинопольский Патриарх Варфоломея I.

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