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В РПЦ прокомментировали решение Элладской церкви по автокефалии Украины

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Представитель РПЦ отметил, что это может положительно повлиять на отношения церквей Украины и России.

Греческая Элладская православная церковь признала независимость Православной церкови Украины (ПЦУ). Об этом в социальных сетях сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. 

В Священном синоде Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в скором времени оценят данное решение. Также там изучат влияние автокефалии ПЦУ для двусторонних отношений церквей и для мирового православия в целом. 

Ранее независимость Рравославной церкови Украины признал Константинопольский Патриарх Варфоломея I.

Фото: pixabay
 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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