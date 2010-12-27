Самолет из Петербурга совершил вынужденную посадку в Москве

Специалисты осматривают судно.

В Москве экстренно сел самолет "Санкт-Петербург - Алма-Ата", принадлежащий казахстанской авиакомпании Air Astana. Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании.

Как стало известно, воздушное судно село из аэропортов Москвы в воскресенье в 13:23 по московскому времени. В департаменте сообщили, что экипаж принял решение экстренно приземлится после сообщения ботового компьютера о низком давлении масла в двигателе №1. Посадка самолета прошла в штатном режиме.

Специалисты осматривают судно. На время проверки все пассажиры проводят время в терминале.

Ранее мы писали о вылетевшем из Петербурга в Екатеринбург самолете, который вернулся обратно.

Фото: pixabay