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Пассажирский поезд врезался в КамАЗ под Нижневартовском

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ДТП случилось утром 9 сентября.

В Ханты-Мансийском автономном округе пассажирский поезд, направлявшийся из Адлера в Нижневартовск, столкнулся с грузовиком КамАЗ. Авария случилась в субботу, 9 сентября.

Столкновение произошло на переезде на автодороге Нижневартовск - Мегион в районе 17 км трассы. По предварительным данным, КамАЗ задел поезд по касательной.

В результате инцидента пострадало 17 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в региональных экстренных службах. Часть людей получили травмы, у некоторых обострились хронические заболевания в связи со стрессом.

На место происшествия прибыли несколько единиц спецтехники и более десятка сотрудников МЧС. 

фото и видео: vk.com/4p86region

Фото: 

Теги: авария , грузовик столкнулся с поездом , дтп на трассе , дтп с поездом , пострадавшие
Категории: Новости России Происшествия Лента новостей

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