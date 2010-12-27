Пассажиров самолёта Барселона-Петербург заблокировали в Финляндии

Инцидент произошел 21 июля, однако известно о нем стало только сейчас.

Самолет, летевший из Барселоны в Петербург, совершил остановку в Хельсинки. Как сообщили пассажиры, они более пяти часов ждали вылет в Финляндии.

Инцидент произошел 21 июля, однако известно о нем стало только сейчас. Самолет "Уральских авиалиний" летел из Испании в Петербург в 3. 40. Из-за серьезного тумана капитан судна решил не приземляться и направил самолёт в Хельсинки.

Пассажиры пожаловались в соцсетях, что их держали прямо в самолете около пяти часов. Многие туристы были с детьми. Из-за нехватки воздуха у людей на борту самолета началась паника.

Бортпроводники совершенно не были готовы к такой нестандартной ситуации. Вся их помощь закончилась на предложении питьевой воды (которая тоже потом закончилась). Изначально даже не хотели пускать к открытым дверям самолета, чтобы ребёнок не сидел в жаре. За все 5 часов проведения в самолете персонал ничем не помог. За час до вылета в СПб нас с грудным ребёнком пересадили на первые места, там было посвежее (только потому что люди с этих мест сошли в аэропорт Хельсинки. Пассажиры рейса.

Ранее "Piter.TV" писал о том, что пассажир рейса Махачкала - Петербург устроил на борту самолета драку.

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