Пассажиров автобуса №24 до 30 декабря будет возить Дед Мороз

Петербуржцам также предложили сделать фото автобуса и разместить его на официальной странице ВКонтакте. Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с ресурсом в 2023 рубля.

Пассажиров автобуса №24, который курсирует от Хасанской улицы до Среднего проспекта В.О. будет возить Дед Мороз. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

"Везёт в Новый год" – традиционная акция, которую проводит ГУП "Пассажиравтотранс" в преддверии новогодних праздников, чтобы подарить позитивные эмоции пассажирам общественного транспорта. Праздничный автобус будет курсировать с 26 по 30 декабря. На одном из его окон размещён маршрутоуказатель с праздничными пожеланиями.

Петербуржцам также предложили сделать фото автобуса и разместить его на официальной странице ВКонтакте. Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с ресурсом в 2023 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января 2023 года.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"