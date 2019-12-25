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Пассажиров автобуса №24 до 30 декабря будет возить Дед Мороз
Сегодня, 12:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пассажиров автобуса №24 до 30 декабря будет возить Дед Мороз

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Петербуржцам также предложили сделать фото автобуса и разместить его на официальной странице ВКонтакте. Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с ресурсом в 2023 рубля.

Пассажиров автобуса №24, который курсирует от Хасанской улицы до Среднего проспекта В.О. будет возить Дед Мороз. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту. 

"Везёт в Новый год" – традиционная акция, которую проводит ГУП "Пассажиравтотранс" в преддверии новогодних праздников, чтобы подарить позитивные эмоции пассажирам общественного транспорта.  Праздничный автобус будет курсировать с 26 по 30 декабря. На одном из его окон размещён маршрутоуказатель с праздничными пожеланиями.  

Петербуржцам также предложили сделать фото автобуса и разместить его на официальной странице ВКонтакте. Автор лучшего снимка получит проездной билет "Подорожник" с ресурсом в 2023 рубля. Итоги конкурса будут подведены 13 января 2023 года.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Теги: пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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